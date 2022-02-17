Британия начала переброску военных и техники в Эстонию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в четверг начинает перебрасывать в Эстонию военных, а также танки и другую бронетехнику, сообщает британское Минобороны.

"Великобритания удваивает число персонала в Эстонии и направляет туда дополнительное оборудование, в том числе танки и бронетехнику. Военных и технику начнут перемещать в Эстонию сегодня", - говорится в пресс-релизе, распространенном британским оборонным ведомством.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве с целью усиления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил близ границы с Украиной", - приводятся в сообщении слова британского министра обороны Бена Уоллеса.

"НАТО и наши союзники ясно продемонстрировали, что вторжение на Украину повлечет серьезные последствия. Деэскалация и дипломатия - по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации", - подчеркнул Уоллес.

Ранее на этой неделе министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что на прошлой неделе Великобритания подтвердила готовность направить в Эстонию дополнительные войска.