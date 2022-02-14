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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
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Жена принца Уэльского вслед за ним заразилась коронавирусом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Жена принца Уэльского, герцогиня Корнуолльская Камилла заразилась коронавирусом вслед за мужем, сообщили в Кларенс-хаусе.

Принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19 10 февраля и самоизолировался. У Камиллы тесты сначала были негативные, и она продолжила участие в ряде общественных мероприятий.

За два дня до заражения принц виделся с Елизаветой II, но источник ВВС при дворе сказал, что у королевы никаких симптомов заболевания с тех пор не проявилось.

Принц Уэльский болеет COVID-19 второй раз с начала пандемии, Камилла заразилась впервые. Супруги прививались от коронавируса по меньшей мере один раз - в начале 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Камилла принц Чарльз Великобритания Елизавета II коронавирус

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