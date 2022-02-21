Генсек НАТО осудил решение РФ признать ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник осудил решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), указав, что этот шаг является нарушением минских договоренностей.

"Я осуждаю решение России признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - говорится в заявлении генсека НАТО.

По его словам, такое решение "подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает усилия, направленные на разрешение конфликта, и нарушает минские договоренности".

Столтенберг призвал Россию "выбрать путь дипломатии" и "отвести свои войска от Украины в соответствии со своими международными обязательствами".

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.