Bloomberg сообщил о вызове российского посла в британский МИД

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Великобритании во вторник вызван российский посол в Лондоне из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Макса Блейна.

"Великобритания вызывает российского посла из-за Украины", - приводит агентство слова Блейна.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании занимает Андрей Келин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Госдума и Совет Федерации ратифицировали решение президента РФ на заседаниях во вторник. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.