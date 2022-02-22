Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

Bloomberg сообщил о вызове российского посла в британский МИД

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В министерство иностранных дел Великобритании во вторник вызван российский посол в Лондоне из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Макса Блейна.

"Великобритания вызывает российского посла из-за Украины", - приводит агентство слова Блейна.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании занимает Андрей Келин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Госдума и Совет Федерации ратифицировали решение президента РФ на заседаниях во вторник. Согласно текстам договоров, в частности, РФ будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Россия Великобритания

Новости

Великобритания ввела санкции против российских банков, Тимченко и Ротенбергов

В центре Донецка слышны взрывы

Brent торгуется у $97,76 за баррель

Глава ДНР прокомментировал возможность вытеснения ВСУ с территорий республики

Временный поверенный в делах Украины отозван из России для консультаций

Временный поверенный в делах Украины отозван из России для консультаций

Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в границах, в которых они были провозглашены

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ

Лондон намерен незамедлительно ввести экономические меры против Москвы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });