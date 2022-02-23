Несколько городов и сел ЛНР остались без водоснабжения

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение нескольких районов Луганской народной республики нарушено в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

"23 февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции", - говорится в сообщении "Луганскводы".

В нем отмечается, что авария на насосной станции привела к полному прекращению подачи воды в десять сел Славяносербского района ЛНР.

Кроме того, по данным пресс-службы предприятия, в результате боевых действий получила повреждения электроподстанция, подающая напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, в результате чего частично прекращена подача воды в городах Славяносербск, Красный Лиман, Смелое, Хорошее, Степное, Долгое, Перевальск, Стаханов, Брянку, Алчевск, Красный Луч и Антрацит.

Ранее во вторник глава администрации столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кулемзин сообщил, что подача воды в Донецке значительно сокращена из-за повреждения водоузла.