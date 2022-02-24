СБ ООН планирует рассмотреть резолюцию по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН начинает рассмотрение проекта резолюции по Украине, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

Вместе с тем, как отмечают источники, "нет надежды" на то, что резолюция будет принята, поскольку Россия имеет право вето.

В то же время, сам факт рассмотрения, утверждается в СМИ, дает Вашингтону и союзникам шанс показать, что действия Москвы не поддерживаются мировым сообществом.

Заседание созвано по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в связи с обращением ДНР и ЛНР к России с просьбой о военной помощи.