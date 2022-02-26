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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий

Администрация Киева посоветовала жителям города не покидать домов и укрытий
Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Киевская горгосадминистрация просит жителей города оставаться дома, в случае сирены - спрятаться в укрытии.

"На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! Если вы в укрытии - не оставляйте его сейчас. Если вы дома - не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков", - говорится в рекомендациях, обнародованных КГГА.

В столичной мэрии подчеркнули, что в случае срабатывания сирены (сигнал "Воздушная тревога") необходимо немедленно направиться к ближайшему укрытию.

В сообщении приводится ссылка на карту укрытий.

В Киеве с 24 февраля введен комендантский час, который действует с 22:00 до 07:00.

Военная операция на Украине. Хроника

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