Пекин выступил против санкций в отношении России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию, передает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Санкции никогда не являлись эффективным способом решить проблемы, Китай всегда выступал против односторонних санкций", - заявила она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пекин к Западу в применении ограничительных мер против Москвы.

При этом представитель китайского МИД подчеркнула, что напряженность можно снизить лишь путем диалога и консультаций.

Кроме того, Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все стороны будут сохранять спокойствие и проявят сдержанность.

Ранее сообщалось, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России за признание независимости ЛНР и ДНР. Среди таких санкций - ряд экономических ограничительных мер. В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Кроме того, в среду ожидается вступление в силу санкций Евросоюза против России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под санкции Евросоюза попадут несколько российских банков, 351 депутат Думы и 27 физических и юридических лиц.

Помимо этого, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.