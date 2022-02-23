Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Пекин выступил против санкций в отношении России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Китай не поддерживает введение санкций в отношении России в связи с обстановкой вокруг Украины, считает, что только диалог может помочь урегулировать ситуацию, передает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Санкции никогда не являлись эффективным способом решить проблемы, Китай всегда выступал против односторонних санкций", - заявила она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пекин к Западу в применении ограничительных мер против Москвы.

При этом представитель китайского МИД подчеркнула, что напряженность можно снизить лишь путем диалога и консультаций.

Кроме того, Хуа Чуньин выразила надежду на то, что все стороны будут сохранять спокойствие и проявят сдержанность.

Ранее сообщалось, президент США Джо Байден объявил о введении пакета санкций в отношении России за признание независимости ЛНР и ДНР. Среди таких санкций - ряд экономических ограничительных мер. В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List - ИФ) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Кроме того, в среду ожидается вступление в силу санкций Евросоюза против России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под санкции Евросоюза попадут несколько российских банков, 351 депутат Думы и 27 физических и юридических лиц.

Помимо этого, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

15
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с РоссиейВ Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток 22 февраля. На фото: мужчина в разрушенном в результате обстрела доме в Донецке.У банкоматов Центрального республиканского банка в Донецке образовались очереди. Банк временно ограничил выдачу наличных, суточный лимит по одной карте составляет 10 тысяч рублей.В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР РоссиейВечером 21 февраля президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики21 февраля. В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки.21 февраля. Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.20 февраля. Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область.19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет19 февраля. В Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспорт. Для эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составы.19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.18 февраля. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасностиВ ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.18 февраля. ДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.18 февраля. Жителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Китай

Новости по теме

Новости

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

МИД Украины рекомендовал украинцам выехать из России

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

В ДНР с начала суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня

Что случилось этой ночью: среда, 23 февраля

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

В районе троллейбусного депо в Луганске произошел взрыв

Япония ввела ряд санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Блинкен пригрозил РФ "серьезнейшими последствиями" при эскалации ситуации вокруг Украины

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });