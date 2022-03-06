Госдеп обновил рекомендации для американцев по отъезду из России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в обновленных рекомендациях, касающихся России, советует американцам срочно покинуть российскую территорию.

"Гражданам США следует покинуть Россию", - говорится в обновленных рекомендациях Госдепа. В документе отмечается, что среди причин такого совета - события на Украине, проблемы с авиасообщением с РФ.

В рекомендациях, данных Госдепом ранее в марте, тоже говорилось о том, что американцам стоит подумать об отъезде из РФ, однако формулировка была иной.

"Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленно покинуть Россию, используя все еще имеющиеся в распоряжении виды коммерческого транспорта", - говорилось в прежней версии рекомендаций.