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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 458,5 млн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 458 582 909, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 066 237 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 174 677 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 993 811.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 993 991, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 494.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 368 776 человек, из них скончались 655 139.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 514 144 инфицированных и 140 109 умерших.

По данным портала, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 778,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 973 человека, Индии - 368, Бразилии - 3 045, Франции - 2 138. На утро понедельника по коэффициенту смертности портал данные не обновил.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
коронавирус

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