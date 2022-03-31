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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Кремле обеспокоены неинформированностью Вашингтона

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне не имеют представления о том, что реально происходит в Кремле и как принимаются решения, это может привести к плохим последствиям и ошибочным решениям со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

"Это вызывает нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина. Они не понимают механизм принятия решений. Они не понимают стиля нашей работы", - перечислил он.

Так Песков прокомментировал недавние заявления представителей Белого дома и Пентагона о том, что Владимир Путин не получает полную информацию о ходе спецоперации на Украине и чувствует себя введенным в заблуждение.

"Не просто жаль. Это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - добавил он.

США Белый дом Пентагон Вашингтон Кремль Владимир Путин Украина Дмитрий Песков
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