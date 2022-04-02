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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

США решили выделить Украине еще $300 млн военной помощи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США уведомило Конгресс о дополнительных мероприятиях по оказанию помощи Украине в рамках финансового пакета под названием "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), сообщил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.

"Через USAI министерство обороны предоставит до $300 млн помощи в области безопасности, чтобы укрепить обороноспособность Украины", - говорится в заявлении.

Кирби отметил, что "это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

На $300 млн США планируют поставить Украине, в частности, ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные летательные аппараты Switchblade и Puma, средства ПВО, бронированные транспортные средства, боеприпасы малого и крупного калибра, приборы ночного видения, системы связи, пулеметы, медикаменты.

С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, США уже выделили Украине более $2,3 млрд на помощь в области безопасности, в том числе более $1,6 млрд - с начала Россией "специальной военной операции", заявил Кирби.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами над выявлением и предоставлением украинцам дополнительных возможностей".

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина
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