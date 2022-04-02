Росгвардия сообщила о предотвращении теракта в месте выдачи гумпомощи под Киевом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Киевской области предотвращен теракт в месте выдачи гуманитарной помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Росгвардии.

"При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области", - рассказали в ведомстве.

Взрывное устройство было обезврежено, отметили в Росгвардии.

Как сообщили в ведомстве, "военнослужащие незамедлительно оцепили опасный участок и эвакуировали гражданское население из близлежащих зданий на безопасное расстояние".

"Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса", - уточнили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что "в результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей".