Медведев пообещал "симметричный и разрушительный" ответ на высылку дипломатов РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ России на высылку российских дипломатов из западных стран будет симметричным.

"И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений", - написал Медведев в своем телеграм-канале в понедельник.

По его мнению, высылка дипломатов - это пример "международных обычаев", "которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут".

"Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну". "Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего", - отметил Медведев.

Ранее в понедельник ряд стран, в том числе Франция и Германия, объявили о высылке десятков российских дипломатов.