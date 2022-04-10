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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Макрон не считает, что обеспечил себе переизбрание выходом по второй тур

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после выхода во второй тур выборов заявил, что еще не гарантировал себе переизбрание.

"Не нужно иллюзий: еще ничего не решено. Ближайшие две недели будут определяющими для нашей страны и Европы", - сказал он, выступая перед сторонниками.

"Хотим ли мы, чтобы Франция была более независимой, усилившись в сфере экономики, экологии, сельского хозяйства, культуры... Хотим ли мы, чтобы во Франции и дальше полагались на науку, здравый смысл, компетентных людей, как это было в последние пять лет?", - спросил Макрон.

Опросы на выходе с избирательных участков, считающиеся во Франции очень точными, свидетельствовали о том, что Макрон финишировал первым с более чем 28% голосов, а второй стала кандидат от ультраправых Марин Ле Пен, набравшая чуть более 24%.

Согласно данным МВД Франции, по итогам обработки 63% бюллетеней Ле Пен лидирует с 26,99%, а у Макрона - 26,96.

Оба они выходят во второй тур, который состоится в конце апреля.

Франция Эммануэль Макрон Марин Ле Пен
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