Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили вопросы безопасности ядерных объектов Украины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев и его коллега из МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду провели встречу в Стамбуле, в ходе которой подробно обсудили ситуацию с обеспечением безопасности ядерных объектов на Украине, сообщил "Росатом".

Особое внимание Лихачев и Гросси уделили положению дел на Запорожской АЭС, в том числе с учетом высказанного гендиректором МАГАТЭ пожелания об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию, говорится в сообщении.

В свою очередь глава "Росатома" основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом, отметили в российской компании.

"Есть договоренность о продолжении регулярных контактов", - говорится в сообщении.

Лихачев и Гросси уже проводили очную встречу 1 апреля в Калининграде. По ее итогам Гросси объявил, что МАГАТЭ планирует ряд миссий на ядерные объекты Украины. Первая из них состоялась в конце апреля на Чернобыльскую АЭС.