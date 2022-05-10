Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Лукашенко поручил Минобороны учесть события на Украине при оснащении армии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия извлекла уроки из военной операции России на Украине в части оснащения своей армии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.

"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.

В миреЛукашенко предупредил Запад, что у него за спиной ядерная державаЧитать подробнее

Он отметил, что недавно соответствующий вопрос уже обсуждался в министерстве обороны Белоруссии в центре стратегического управления.

По словам Лукашенко, он поручил главе Минобороны извлечь уроки из событий на Украине с точки зрения оснащения и развития белорусской армии.

"Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: "А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?" - Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год", - заявил президент Белоруссии.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о выходе сил ЛНР на административную границу республики

Пандемия коронавируса

Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро

Власти Шанхая в попытках сдержать COVID-19 полностью закрыли метро

В Баку заявили об обстрелах позиций в Кельбаджарском районе военными Армении

Что случилось этой ночью: 10 мая, вторник

Япония включила Мишустина в расширенный список санкций против РФ

Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд

Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд

Британская королева пропустит торжественное открытие парламента по состоянию здоровья

Британская королева пропустит торжественное открытие парламента по состоянию здоровья

Российские космонавты не смогут прибыть на китайскую орбитальную станцию

В Пентагоне считают, что выделенных на помощь Украине средств хватит до конца мая