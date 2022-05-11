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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В КНР раскритиковали слова главы ВОЗ о методах борьбы с COVID-19 в Шанхае

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Китае сочли безответственным комментарий главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, который призвал применить в Шанхае иной подход к борьбе с COVID-19 нежели локдаун, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Мы надеемся, что соответствующие люди смогут объективно и рационально рассматривать политику Китая по профилактике и контролю эпидемий, узнавать больше фактов и воздерживаться от безответственных комментариев", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что "Китай - одна из самых успешных стран в мире в области профилактики и борьбы с эпидемиями, что очевидно для всего международного сообщества", а "меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными".

Ранее Гебрейесус заявил, что он обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе".

"Когда речь идет о нулевом уровне COVID-19, мы полагаем, что это - не устойчивый подход, учитывая поведение вируса в настоящий момент и наши ожидания в будущем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Шанхая не намерены отказываться от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 в борьбе со вспышкой коронавируса в городе, несмотря на призыв главы ВОЗ изменить стратегию.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 11 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Китай ВОЗ
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