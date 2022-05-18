США подтвердили готовность оказывать помощь Саудовской Аравии в защите ее территории

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что администрация президента Джо Байдена будет продолжать оказывать помощь Саудовской Аравии в защите ее территории, сообщил Белый дом.

"Салливан подтвердил приверженность президента Байдена оказанию помощи Саудовской Аравии в защите ее территории. Он выразил признательность Саудовской Аравии за лидерство в обеспечении перемирия в Йемене при посредничестве ООН", - говорится в распространенном Белым домом сообщении о встрече Салливана с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халидом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Вашингтоне.

Стороны также "обсудили важность координации усилий по обеспечению устойчивости глобальной экономике".

Советник американского президента подчеркнул важность партнерства между двумя странами, отмечается в сообщении.