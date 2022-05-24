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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Военные РФ заявили об уничтожении на Украине склада снарядов для американских гаубиц

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по складу боеприпасов для американских гаубиц М-777, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой народной республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

Конашенков также заявил о ракетных и артиллерийских ударах по 84-м пунктам управления, 463 скоплениям военнослужащих и техники, а также 137 артиллерийским и минометным подразделениям.

"Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня "Град" и три склада боеприпасов", - добавил он.

Кроме того, российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска в ДНР, заявил Конашенков.

Он сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Пилипчатино Донецкой народной республики.

По его данным, в результате данных ударов авиации уничтожено более 210 украинских военных, выведена из строя 31 единица военной техники.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачено четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" в Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 24 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
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