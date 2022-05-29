За сутки в КНДР выявлено более 89 тыс. человек с лихорадкой

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В КНДР за истекшие сутки, по данным Государственного штаба по предотвращению распространения эпидемии, лихорадка выявлена у 89,5 тыс. жителей, что на 980 больше, чем сутками ранее, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В течение минувшей субботы выздоровели 106 390 человек, это на 12 230 меньше, чем за пятницу.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты называют коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро воскресенья в Северной Корее зафиксировано 3 448 880 случаев заболевания, излечились 3 262 700 инфицированных, скончались 69 человек.

Борьба с инфекцией продолжает оставаться в центре внимания партийного и государственного руководства страны. В воскресенье актуальные вопросы предотвращения распространения инфекции были рассмотрены на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, прошедшем под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

"На нем была дана положительная оценка контролируемой и улучшающейся эпидемической ситуации по всей стране, рассмотрены вопросы постоянной стабилизации и улучшения общей ситуации при дальнейшем закреплении опыта, накопленного в ранний период противоэпидемической работы", - сообщает ЦТАК.