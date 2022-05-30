КНДР сообщила о более 100 тысячах новых случаев "лихорадки" за минувшие сутки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число новых случаев лихорадки в Северной Корее впервые за три дня превысило 100 тысяч, сообщает в понедельник ЦТАК.

По информации государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий, за минувшие сутки было зарегистрировано более 100 710 человек с лихорадкой, что на 11 210 случаев больше, чем днем ранее, отмечает агентство.

Сообщается об одном летальном исходе.

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты называют коронавирусной инфекцией, по состоянию на вечер воскресенья в Северной Корее зафиксировано 3 549 590 случаев заболевания, излечились 3 360 990 человек. Число погибших достигло 70 человек.

Тем временем, как сообщает южнокорейское издание "Ренхап", многочисленные источники в Китае заявили, что по состоянию на полдень воскресенья карантин в Пхеньяне был частично ослаблен.

12 мая Северная Корея сообщила о первом заболевшем COVID-19 в стране. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.