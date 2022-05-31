В Белоруссии сообщили о спецоперации КГБ на Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник наградил участников спецоперации КГБ на Украине, сообщил во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого - под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", - говорится в сообщении.

Подробности спецоперации не приводятся.