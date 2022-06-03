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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек
Протесты в Ереване
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ереване в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьера Армении Никола Пашиняна госпитализированы 50 человек, сообщает в пятницу Минздрав республики.

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"Сегодня в результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. По состоянию на 23:00 (22:00 мск) в различные медцентры госпитализированы 50 человек. Из них 34 - полицейские, 16 - гражданские", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что состояние одного пострадавшего тяжелое.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.

Как передает корреспондент "Интерфакса", возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном шествие ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции. Затем протестующие попытались вновь отправиться к парламенту, где еще находились некоторые оппозиционные депутаты для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. Сагателян потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения.

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Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты и задержала часть демонстрантов.

Заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян заявил журналистам, что полиция приняла решение о применении светошумовых гранат после того, как со стороны демонстрантов в сторону правоохранителей полетели камни.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Протесты в Ереване

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Армения Ереван Никол Пашинян
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