Пять человек погибли при наезде автомобиля во время акции протеста в Мьянме

Около 15 участников акции протеста были арестованы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в ходе акций протеста против военного режима в Мьянме, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на твиттер организации "Движение за гражданское неповиновение" (CDM).

Сообщается, что инцидент произошел в Янгоне в воскресенье, 5 декабря, когда армейский автомобиль на большой скорости врезался в группу демонстрантов.

По свидетельству очевидцев, после произошедшего солдаты открыли огонь по протестующим. Как сообщает новостной портал Myanmar Now, задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.