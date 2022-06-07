Что случилось этой ночью: вторник, 7 июня

Итоги голосования по вотуму недоверия Джонсону, санкции Японии еще против двух российских банков и исчезновение топ-менеджера VK

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джонсон сохранил пост премьера Великобритании в ходе голосования депутатов от Консервативной партии. 211 парламентариев высказались в поддержку Джонсона, за вотум недоверия отдали голоса 148 депутатов. После голосования премьер заявил о своей убедительной победе и назвал ненужными досрочные выборы в парламент. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Стармер заявил, что британцы "сыты по горло" Джонсоном, который лжет и нарушает законы.

- Япония ввела санкции против Россельхозбанка, Кредитного банка Москвы и белорусского Белинвестбанка. Активы этих банков будут заморожены. Кроме того, запрещается экспорт товаров, способствующих "укреплению промышленной базы" РФ.

- Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал во время поездки на вездеходах в НАО. При перехода через реку машины перевернулись, и их потащило в Белое море.

- Президент Южной Кореи назначил нового посла в РФ. Им стал Чан Хо Чжин - бывший посол страны в Камбодже.

- Украинские военные выбиты из Северодонецка. В ЛНР заявили, что "вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований".

- Болгария, Северная Македония и Черногория самостоятельно решили закрыть небо для самолета Лаврова. По словам представителя Госдепартамента США, "это были суверенные решения трех стран насчет своего воздушного пространства".