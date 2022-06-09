В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В странах НАТО все больше опасаются получения российскими военными секретных технологий в связи с поставками Украине передовых западных образцов вооружений, сообщает американское оборонное издание Defense News.

Такое мнение начинает преобладать по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью, сказал изданию на условиях анонимности представитель британского министерства обороны.

По словам неназванного представителя посольства Соединенного Королевства в США, любое трофейное оружие, которое включает в себя компоненты поиска и самонаведения, а также алгоритмы шифрования, может дать российским силам ключ к пониманию того, как оно работает и, возможно, как защититься от него.

Издание отмечает, что технологические трофеи регулярно переходят из рук в руки в современной войне, поэтому риск захвата передовых типов вооружений все больше начинает влиять на принятие решений об их передаче Украине.

Ранее в этом месяце лидеры США и Великобритании объявили о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270, соответственно. Киев должен получить четыре американских HIMARS и три британских М270.

Учитывая дальность действия американских и британских РСЗО в 70-80 км, считается, что эти системы находятся достаточно далеко от линии фронта, чтобы снизить риск их захвата, указывает издание. Но потеря передового оружия меньшей дальности, такого как британская противокорабельная ракета Brimstone, оснащенная бортовой технологией распознавания целей, по словам официальных лиц, вызывает большое беспокойство.