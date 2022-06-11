В КНДР заявили о снижении случаев заболевания лихорадкой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В КНДР заявляют о заметном снижении числа заболевших тем, что власти называют лихорадкой, однако у экспертов из других стран вызывают сомнения такие утверждения, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Оно напоминает, что северокорейская "лихорадка" - это, скорее всего, COVID-19.

"Пхеньян утверждает, что на текущей неделе ежедневное количество заболевших лихорадкой людей постепенно снизилось до отметки менее 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.

При этом, агентство отмечает, что в пик заболевания - в середине мая - сообщалось о более 390 тысячах заболевших за сутки.

Эксперты сомневаются в цифрах, публикуемых Северной Кореей, и задаются вопросом, как страна с населением более 25 млн человек за такой короткий период взяла под контроль ситуацию с "омикроном" - новым для нее штаммом коронавируса, подчеркивает "Ренхап".

Кроме того, вызывает вопросы низкий заявленный уровень смертности в КНДР по сравнению с количеством предполагаемых случаев заболевания, пишет агентство.

"Пхеньян сообщил, что число случаев заболевания лихорадкой с момента начала вспышки достигло почти 4 млн по состоянию на начало июня, но при этом утверждает, что общее число умерших составляет всего 71 человек, и уровень смертности составляет 0,002%", - говорится в сообщении.

При этом в Южной Корее, где уровень вакцинации достиг 85%, уровень смертности составляет 0,13%, приводит данные "Ренхап".

Ранее в начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".

12 мая Северная Корея сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "лихорадка", "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.