Мелитополь начал поставки черешни в Крым после восьмилетнего перерыва

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аграрии Мелитопольского района, крупнейшего сельскохозяйственного региона на подконтрольной РФ части Запорожской области, возобновили поставки черешни в Крым после восьмилетнего перерыва, сообщил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) района Андрей Сигута.

"Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым", - сказал Сигута в пятницу журналистам.

По его словам, поставки мелитопольской черешни снизили цены на продукцию крымских рынков. Сейчас обсуждается возможность поставок в другие регионы России.

"Наши коллеги из мелитопольской торгово-промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, так как черешня - ягода нежная, есть специфика транспортировки", - отметил глава ВГА.

Как он уточнил "Интерфаксу", сады черешни занимают в Мелитопольском районе около 2 тысяч гектаров. Выращиванием ягоды занимаются 15 крупных предприятий и десятки небольших, которые обеспечивают не меньше половины общего объема урожая. Ежегодно аграрии региона собирают несколько тысяч тонн черешни.

Основная часть предприятий сконцентрирована в Терпеньевском сельском поселении. По словам главы администрации поселения Юрия Волжанина, это крупнейший рынок черешни в Европе. До 2014 года основные продажи шли в Россию, после часть спроса закрыли европейские страны.

"Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов. Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор... Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда", - сказал Волжанин "Интерфаксу".

По его словам, в годы хорошего урожая цена от производителя за килограмм составляла 45-100 гривен (90-200 рублей), в этом году фермеры вынуждены продавать от 10-15 гривен (20-30 рублей). При этом для рентабельности производства с учетом выросших расходов стоимость должна быть в районе 50 гривен (100 рублей), отметил Волжанин.

Бренд мирового уровня

По данным районной администрации, мелитопольская черешня - это бренд мирового уровня. Название региона закреплено в нескольких сортах. Сбор основной части урожая начинается во второй половине июня. Изображение ягоды можно увидеть в символике Мелитополя.

Поставки черешни из Мелитополя в Крым прекратились восемь лет назад после объявления Украиной продовольственной блокады.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.