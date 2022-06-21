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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Власти Литвы заверили, что не занимаются блокадой Калининграда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Литва никак не интерпретирует санкции ЕС против России и не занимается блокадой Калининградской области, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности, стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкций, о том, что они (товары - ИФ) не могут переваливаться и перевозиться", - заявила Шимоните во вторник журналистам.

"Все прочие товары, не подпавшие под санкции, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся", - добавила премьер.

По ее словам, о доброй воле Литвы свидетельствует не расторгнутый договор о пассажирских перевозках в ситуации, когда Россия не могла заплатить за него из-за международных санкций, примененных к банкам страны. "В этот период были ситуации, когда, скажем, из-за определенных ограничений, примененных к банкам, Россия не могла оплатить перевозку пассажиров, что формально было бы поводом для расторжения договора, но перевозки продолжались, мы продолжали следовать контракту, были найдены финансовые институты, через которые можно было рассчитаться и погасить задолженность", - сказала Шимоните.

Накануне Москва заявила, что ограничения транзита грузов через Литву в Калининградскую область нарушают международные договоренности, и потребовала от Вильнюса отменить запрет на транзит некоторых товаров. Литва в ответ заявила, что не вводила односторонних ограничений, указав на то, что запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Литва Калининградская область
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