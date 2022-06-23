Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Верховный суд США уточнил, что можно иметь при себе оружие за пределами дома

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США дал пояснения о возможности ношения оружия вне пределов дома, сообщает NBC News.

"Верховный суд, приняв во внимание значение второй поправки к конституции США, постановил в четверг, что носить оружие за пределами дома возможно", - сообщает NBC News.

Верховный суд США в 2008 году впервые постановил, что эта поправка гарантирует право на владение оружием, хотя и с ограничением на хранение оружия дома для самозащиты, отмечает телеканал.

В США часто происходят инциденты с использованием огнестрельного оружия. Так, в середине мая вооруженный молодой человек устроил стрельбу в супермаркете города Буффало, в результате погибли 10 человек, еще трое получили ранения.

Чуть менее двух недель спустя еще один молодой человек устроил стрельбу в начальной школе в Ювальде, погиб 21 человек, из которых 19 детей. Обоим стрелкам было по 18 лет.

В апреле в Южной Каролине неизвестный открыл огонь в торговом центре в городе Колумбия, в результате которого пострадали 14 человек. Ранее в апреле несколько человек получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на одной из станций метро в Бруклине.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 23 июня

Глава дипломатии ЕС предрек сложную зиму странам союза из-за ситуации с газом

Глава дипломатии ЕС предрек сложную зиму странам союза из-за ситуации с газом

Премьер Грузии обвинил ЕС в несправедливом отношении к его стране

Прокуратура Молдавии арестовала имущество экс-президента Додона

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину

Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления российско-белорусской системы ПВО

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ

ФРГ активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом

Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });