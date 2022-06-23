Верховный суд США уточнил, что можно иметь при себе оружие за пределами дома

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США дал пояснения о возможности ношения оружия вне пределов дома, сообщает NBC News.

"Верховный суд, приняв во внимание значение второй поправки к конституции США, постановил в четверг, что носить оружие за пределами дома возможно", - сообщает NBC News.

Верховный суд США в 2008 году впервые постановил, что эта поправка гарантирует право на владение оружием, хотя и с ограничением на хранение оружия дома для самозащиты, отмечает телеканал.

В США часто происходят инциденты с использованием огнестрельного оружия. Так, в середине мая вооруженный молодой человек устроил стрельбу в супермаркете города Буффало, в результате погибли 10 человек, еще трое получили ранения.

Чуть менее двух недель спустя еще один молодой человек устроил стрельбу в начальной школе в Ювальде, погиб 21 человек, из которых 19 детей. Обоим стрелкам было по 18 лет.

В апреле в Южной Каролине неизвестный открыл огонь в торговом центре в городе Колумбия, в результате которого пострадали 14 человек. Ранее в апреле несколько человек получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия на одной из станций метро в Бруклине.