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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Запорожский порт Бердянск отправил первое судно с зерном

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первое судно с зерном ушло из Бердянского морского порта, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. 7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", - написал Балицкий в четверг в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. "Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны. А портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов", - добавил глава администрации.

Как сообщалось, российские военные приступили к разминированию порта Бердянска в начале июня. Власти области заявили о его готовности к приему судов 21 июня, так как работы продолжались только у одного причала. Восстановлена работа лоцманской службы и автономная система навигации в портовой и припортовой зоне, налажена связь.

3 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова предоставить порты Мариуполя и Бердянска для вывоза украинского зерна.

Украина Бердянск
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