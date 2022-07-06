Пострадавшим при обвале на шахте "Распадская-Коксовая" назначено амбулаторное лечение
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Двум пострадавшим шахтерам после обрушения горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" (Междуреченск, Кемеровская область) оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в среду мэр города Владимир Чернов в своем телеграм-канале.
"Связался с врачами. Вся необходимая медицинская помощь горнякам, которые вчера получили травмы при обрушении на "Распадской-Коксовой" оказана. Травмы легкие, шахтеры от госпитализации отказались, выбрали амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, во вторник на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое погибли.
Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.