Пострадавшим при обвале на шахте "Распадская-Коксовая" назначено амбулаторное лечение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Двум пострадавшим шахтерам после обрушения горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" (Междуреченск, Кемеровская область) оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в среду мэр города Владимир Чернов в своем телеграм-канале.

"Связался с врачами. Вся необходимая медицинская помощь горнякам, которые вчера получили травмы при обрушении на "Распадской-Коксовой" оказана. Травмы легкие, шахтеры от госпитализации отказались, выбрали амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое погибли.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.