В МИД РФ опровергли информацию о задержании в Турции сухогруза под флагом России

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сухогруз "Жибек Жолы" в Турции не задержан, турецкие власти проводят с ним стандартные проверочные процедуры, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту следовавшего под российским флагом судна "Жибек Жолы". В этой связи хотели бы сообщить следующее: по информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль", - сказал Зайцев на брифинге в среду.

"По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе на заход в порт. Ни о каком задержании или аресте сухогруза речи не идет", - добавил он.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек жолы", который якобы перевозил украинское зерно.