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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын.

"Хорошие новости! Сейм - нижняя палата парламента Польши - единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО", - написал Жарын в твиттере.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.

Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами альянса протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить страны в состав альянса.

Польша НАТО Швеция Финляндия
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