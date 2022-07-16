Что случилось этой ночью: суббота, 16 июля

Падение "кукурузника" на Кубани, пуски ракет в Израиле и секторе Газа, уголовное дело против Леонида Гозмана

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет Ан-2 упал на Кубани после столкновения с ЛЭП. Оба пилота погибли. Разрушений и пожара на месте падения не было.

- Правительство Японии призвало Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в проекте "Сахалин-2" с приходом нового оператора. Проект производит 10 млн тонн СПГ в год. В Японию поставляется 6 млн тонн, что составляет около 10% от общего объема японского импорта.

- Две ракеты были пущены из сектора Газа по Израилю ночью. Одна из них была сбита средствами ПВО. В ответ израильские военные нанесли удары по "объекту по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и еще трем военным постам, принадлежащим ХАМАС" в Газе.

- Жертвами крушения военного вертолета в Мексике стали 14 человек. Всего на борту вертолета находились 15 человек. Один из них выжил. Ранее в той же провинции был задержан наркобарон Рафаэль Каро Кинтеро, но в ВМС подчеркнули, что авария не связана с его задержанием.

- Общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) допросили в СК. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля. По словам адвоката Гозмана Михаила Бирюкова, защита предоставила "документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или все ограничится штрафом".

- "Зенит" сыграл вничью с "Химками" в матче открытия чемпионата РПЛ. Результат встречи в Химках - 1:1. "Зенит" подошел к первому матчу сезона в статусе действующего чемпиона, "Химки" в прошлом сезоне заняли 13-е место.