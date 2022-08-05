Президент Эстонии предложил перенести памятник танку Т-34 в Нарве в музей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис считает, что установленный в приграничной с Россией Нарве памятник советскому танку Т-34 необходимо убрать, вопреки протестам части горожан. Он сказал об этом вещательной компании ERR.

"Если недавно я думал, что достаточно поставить рядом с танком на берегу Наровы табличку с объяснением истории, то теперь этого недостаточно. Место танка Второй мировой войны не на пьедестале у дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а в музее, - заявил президент. - Танк Т-34 на берегу Наровы уже не символизирует лишь события 1944 года - отступление немецких войск, наступление Красной Армии, павших солдат и Эстонию, которая оказалась под чужой властью".

"Такой символ не вписывается в наше публичное пространство", - убеждет теперь Карис.

Правительство Эстонии 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники, которых в стране от двух от четырех сотен, как символы оккупационной власти. Предполагается, что этим займутся местные власти, которые сами определят для этого сроки и судьбу памятников.

Премьер-министр Кая Каллас особо упомянула памятник Т-34 в Нарве. Более 90% населения этого города - русскоговорящие, многие из них выступают против демонтажа танка.

"В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Но поскольку ясно, что сама Нарва его не уберет, что в связи с этим возникает напряженность, ясно, что правительство должно принять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение", - объявила премьер.

В Кремле назвали это решение возмутительным проявлением войны с историей и подчеркнули, что речь идет о памятниках тем, кто спас Европу от фашизма.