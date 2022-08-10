Суд 15 августа начнет рассматривать дело о массовых беспорядках 2010 года в Киргизии

По делу проходит в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Первомайский суд Бишкека назначил на 15 августа предварительное заседание по уголовному делу о массовых беспорядках на юге Киргизии в июне 2010 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По этому делу обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлены пяти бывшим членам временного правительства, в том числе бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который в 2010 году был во временном кабинете вице-премьером.

Обвинение также предъявлено - Исмаилу Исакову, исполнявшему в 2010 году обязанности министра обороны республики, Бакытбеку Алымбекову, исполнявшему обязанности министра внутренних дел, бывшему губернатору Джалал-Абадской области Бектуру Асанову, а также бывшему главе Госкомитета нацбезопасности Киргизии Кенешбеку Дуйшебаеву.

1 июня адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сказал, что его клиент отказался от участия во всех следственных действиях по этому делу. "Его обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал", - сказал тогда Слесарев.

Следствие по июньским событиям на юге Киргизии было возобновлено в 2021 году по поручению нынешнего президента республики Садыра Жапарова.

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около 2 тысяч получили ранения. Больше двух десятков человек после тех событий пропали без вести.