Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

Подробности об обыске в имении Трампа, заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС и заявление Минобороны об обстреле электростанции

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Совбезе ООН прошло заседание по проблеме Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Гросси призвал РФ и Украину поскорее допустить экспертов агентства на ЗАЭС и выразил готовность возглавить миссию агентства на электростанцию. Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия, размещение военных сил и военного оборудования в районе ЗАЭС, а также создать "периметр демилитаризации". Постпред РФ при ООН Небензя возразил, что "демилитаризация может сделать ее уязвимой для <...> провокаций, террористических атак". Он также выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ скоро смогут посетить Запорожскую АЭС - возможно, до конца августа.

- Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ. Там заявили, что "в результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов".

- ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Не уточняется, касались ли документы оружия, принадлежащего США, или же другой стране, а также были ли они найдены.

- Вооруженный мужчина попытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. При попытке скрыться от полиции он был застрелен.