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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Володин призвал Европарламент прервать каникулы, чтобы решить вопрос с обстрелами ЗАЭС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил Европарламенту прервать каникулы для рассмотрения проблемы с Запорожской АЭС.

"Европарламенту правильно прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан", - написал Володин в своём телеграм-канале в пятницу.

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По его словам, "действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы".

"Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал Володин.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Вячеслав Володин Европарламент Запорожская АЭС
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