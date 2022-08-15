Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Турецкая делегация выехала в США для переговоров по F-16

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Турецкая делегация отправилась в США для переговоров по приобретению американских истребителей F-16, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

"Техническая делегация Минобороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

В миреПроект военного бюджета, принятый в США, запрещает продажу Турции истребителей F-16Читать подробнее

Ранее в этом году представители США и Турция провели серию консультаций по этой тематике.

Осенью прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад после того, как она приобрела российские С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Турция США F-16
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении малайзийского "Боинга"

МЧС Армении не считает терактом взрыв в торговом центре "Сурмалу"

МЧС Армении не считает терактом взрыв в торговом центре "Сурмалу"

Правительство Ирана отмежевалось от покушения на Салмана Рушди

Правительство Ирана отмежевалось от покушения на Салмана Рушди

Turquoise Hill отвергла предложение Rio Tinto о выкупе доли миноритариев за $2,7 млрд

Brent подешевела до $97,2 за баррель

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 августа

Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ выросло до пяти

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США

Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США

ФБР заявило об угрозах в адрес причастных к обыскам в резиденции Трампа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });