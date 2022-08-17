Пенсионерам в Херсоне начинают выдавать карты российского банка для соцвыплат

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Карты российского банка начинают выдавать пенсионерам в Херсоне для начисления пенсий и социальных пособий, сообщила заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Проработан механизм получения соцвыплат на банковские карты. Сейчас такой механизм проработан с Промсвязьбанком. Мы начинаем пилотный проект в Херсоне. Первыми владельцами этих банковских карт станут пенсионеры - это проект социально-пенсионной карт", - сказала Губарева в видеообращении, опубликованном в ее телеграм-канале.

Банковские карты пенсионерам будут выдавать в почтовых отделениях. Предварительно получателей будут обзванивать специалисты пенсионного фонда и приглашать к определенному времени. На первом этапе карты получат 5 тысяч пенсионеров в Херсоне. Желающие смогут отказаться от получения банковской карты, в этом случае пенсию нужно будет получать наличными в отделении пенсионного фонда или на почте.

Пенсионные начисления будут приходить на банковские карты с сентября, уточнила Губарева. Карты уже принимают для оплаты в некоторых магазинах и аптеках Херсона. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально эквайрингом покрыть Херсон", - добавила она.

Промсвязьбанк начал работу в Херсонской области в конце июня.

В конце июля глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о назначении пособий социально незащищенным категориям граждан. С 1 июля пенсионеры и инвалиды ежемесячно получают по 10 тысяч рублей, ветераны Великой Отечественной войны - по 5 тысяч рублей.