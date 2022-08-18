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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:46

ЕК пытается скоординировать подход стран ЕС к выдаче виз россиянам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия обсуждает со странами, входящими в Евросоюз, поднятый рядом государств вопрос о выдаче виз гражданам России, и надеется добиться скоординированного подхода, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Анита Хиппер.

"Мы пытаемся на уровне Европейского союза прийти к скоординированной реакции. Обсуждения продолжаются на союзном уровне с государствами-членами, чтобы учесть последнее развитие событий и обеспечить скоординированный подход", - сказала она.

30-31 августа в Праге будет проходить неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам - Гимних. Там вопрос о визах также будет обсуждаться, напомнила Хиппер.

"По нашей последней информации, которую мы получаем от государств-членов, выдача ими виз не остановлена полностью. В частности, что касается гуманитарных вопросов, визы для этих случаев по-прежнему выдаются. Мы поддерживаем контакты с государствами-членами, чтобы собрать максимум информации", - отметила представитель ЕК.

На первой неделе сентября член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон посетит Финляндию и Латвию, чтобы "обсудить с властями трудности на местах".

Журналисты сказали Хиппер, что, пока в Брюсселе говорят о скоординированных мерах, Эстония уже запрещает въезд российским гражданам. Хиппер не стала это комментировать, а заявила, что ответ на этот вопрос связан с тем, что и Украина, и государства-члены ЕС сталкиваются с "беспрецедентными трудностями" в нынешних условиях.

Она напомнила, что Евросоюз уже 24 февраля приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Сейчас, по ее словам, ЕК обсуждает как на техническом, так и политическом уровнях частичную приостановку соглашения об упрощении визового режима с Россией.

В Эстонии 18 августа вступило в действие распоряжение правительства ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и прекратить пускать в страну россиян, с выданной в Эстонии шенгенской визой. Власти страны также высказали намерение закрыть въезд и гражданам России с шенгенскими визами, выданными в других государствах.

Комментируя позицию Таллина, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что после отмены всех ковид-ограничений резко вырос поток россиян, въезжающих в страну или желающих ее пересечь транзитом. "Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций", - объяснил он.

Аналогичную позицию ранее высказала и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Неправильно, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" на фоне событий на Украине, сказала она 8 августа. Она высказала предложение, чтобы Совет Европы рассмотрел возможность наложения санкций на российский туризм и ограничения выдачи виз россиянам. Также власти Финляндии выражали желание ограничить транзитный трафик россиян в ЕС через их страну.

Ожидается, что уже в сентябре Финляндия ограничит число выдаваемых туристических виз гражданам России в 10 раз. Тогда срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет как минимум до 4-5 месяцев, подсчитали в Ассоциации туроператоров России.

Президент Латвии Эгил Левитс поддержал запрет на выдачу туристических виз россиянам. Вскоре после его заявления правящая в Латвии коалиция договорилась ограничить продление временных видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский допустил введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Еврокомиссия Евросоюз Анита Хиппер Ильва Йохансон Финляндия Латвия Эстония
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