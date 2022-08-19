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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Постпред РФ в Вене заявил, что эксперты МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС в сентябре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в сентябре, если не возникнут посторонние факторы, заявил в пятницу постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Все это можно обговорить, согласовать, - в прошлый раз все это было сделано в июне. Теперь приходится начинать в каком-то смысле заново, на это уйдет время. (...) Прогнозы далеко не всегда сбываются, но по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября. Если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие непосредственного отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ", - заявил он в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли МАГАТЭ предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС, Ульянов сказал: "Я думаю, что не поддержит, по одной простой причине: создание демилитаризованных зон к мандату МАГАТЭ отношения не имеет".

Дипломат отметил, что "сейчас было бы преждевременно высказываться по деталям возможной ожидаемой поездки".

"С нашей точки зрения, главное в данном случае - это соображения безопасности. Под артиллерийские обстрелы по пути на станцию или непосредственно в период пребывания миссии на станции, посылать международных чиновников, в том числе высокого уровня, совершенно недопустимо", - заявил Ульянов.

По его словам, "оптимально было бы избрать наиболее безопасный маршрут".

"И какой-либо связи с суверенитетом, территориальной целостностью Украины, это не имеет. МАГАТЭ выполняет чисто технический мандат. И маршрут следования миссии на Запорожскую АЭС никак суверенитет Украины не затрагивает", - заявил Ульянов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская АЭС МАГАТЭ Украина Михаил Ульянов
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