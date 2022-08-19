Балицкий выступил против предложения законсервировать Запорожскую АЭС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал нецелесообразной обсуждаемую консервацию Запорожской АЭС.

"Я считаю, что атомную станцию консервировать нельзя. Подобные объекты, приводя в консервацию - или очень сложно расконсервируются или не работают так, как должны работать. Это огромный механизм, 11 тысяч работающих. Это система, которую никоим образом нельзя консервировать, на мой взгляд, - сказал он "Интерфаксу". - Считаю, что консервация объекта нецелесообразна. Нужно продолжать бороться за него и его работу".

Он рассчитывает, что АЭС получится защитить, как экономическими и политическими методами, так и военными.

Комментируя возможный визит на станцию делегации МАГАТЭ в эфире телеканала "Россия 24", он допустил, что она сможет сможет добраться до ЗАЭС и со стороны Украины и пообещал безопасно провести представителей МАГАТЭ через населенный пункт Васильевка, "провести на станцию и показать, откуда летит, кто стреляет". Ранее местные власти заявляли, что миссия МАГАТЭ сможет безопасно добраться до Запорожской АЭС только со стороны России.

Балицкий также допустил вероятность подписания меморандума, который бы защитил Запорожской АЭС от украинских обстрелов.

В пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в сентябре, если не возникнут посторонние факторы.

Минобороны России и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники станции. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения. Это вызвало дискуссию о целесообразности консервации АЭС.

Минобороны России сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. На ней шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.