Что случилось этой ночью: суббота, 27 августа

Медведев назвал условие для прекращения спецоперации, на Украине погиб американец, конференция ДНЯО закончилась без принятия итогового документа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Медведев назвал условием прекращения спецоперации договор о гарантиях безопасности. По его словам, отказ Украины от участия в НАТО является одним из этих условий, но не единственным.

- Главы МИД ФРГ и Дании готовы искать компромиссы в ЕС по выдаче виз россиянам. Так, представитель Дании высказался за введение визовых ограничений для РФ, но выступает за принятие совместного общеевропейского решения.

- Госдеп США сообщил о гибели американца в боевых действиях на Украине. В Госдепартаменте не назвали его имя и никак не прокомментировали его гибель.

- Пентагон потратит более $180 млн на закупку зенитных комплексов для Украины. Для этого минобороны США заключило контракт на соответствующую сумму с компанией Raytheon Co.

- Власти ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS. В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница "Донбасс".

- Конференция Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась без принятия итогового документа. США обвиняют в таком результате РФ.