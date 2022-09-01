Президент РАН призвал не спешить с использованием немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал к осторожности в вопросах возобновления использования германского телескопа eROSITA и предложил дождаться, пока вопрос не будет решен с германской стороной. Он сказал об этом журналистам в Новосибирске.

В марте германские ученые попросили российских коллег перевести телескоп в спящий режим, российские ученые ждут, когда его можно будет снова использовать, а в "Роскосмосе" предлагали включить его самостоятельно.

"Были различные предложения, в том числе, со стороны "Роскосмоса", о том, что "чего простаивает замечательное оборудование, может, мы сами сможем его эксплуатировать". Но мы посчитали, что, наверное, это не очень правильно, потому что все-таки есть хозяин, и если будем сами эксплуатировать, то есть повышенный шанс, что это может привести к порче оборудования. Тогда, сами понимаете, мы по "Спектру-РГ" окончательно, навсегда разойдемся", - сказал Сергеев.

"Поэтому мы призвали к осторожности, сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии, но мы все-таки надеемся, что ситуация будет разруливаться (...). Но наши коллеги, ученые, которые работают в институтах, нам говорят, что они с нетерпением ждут продолжения сотрудничества", - добавил президент РАН.

Мартовскую просьбу перевести телескоп в спящий режим он назвал "трансляцией политической просьбы".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

В начале июня тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация изучает возможность самостоятельного включения телескопа из-за того, что "российские специалисты настаивают на продолжении его работы". Затем он заявил, что дал указание включить eROSITA. В РАН выражали опасения, что подключение телескопа без согласования с германской стороной может нарушить его работу, Рогозин выражал уверенность, что прибору это не повредит.

В июле научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый заявил "Интерфаксу", что российские специалисты не смогут управлять немецким телескопом. По его словам, ученые из Института Планка выступают за возвращение телескопа в строй, однако они вынуждены выполнять решение руководства.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с Байконура. Он был создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.