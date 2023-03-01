Германия не планирует сотрудничать с РФ по обсерватории "Спектр-РГ"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Немецкие специалисты не планируют возобновлять работу своего телескопа eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ". Об этом заявил генеральный директор Немецкого космического агентства при Германском центре авиации и космонавтики (DLR) Вальтер Пельтцер.

"Мы не хотим продолжать сотрудничество по проекту eROSITA, но совершенно точно поддерживаем и продолжаем нашу совместную работу по МКС", - заявил Пельтцер в ходе ежегодной пресс-конференции центра.

Он отметил, что работа телескопа eROSITA была приостановлена, так как сотрудничество по обсерватории "Спектр-РГ" велось в рамках двустороннего соглашения с Россией, в то время как в проекте МКС участвуют и другие страны.

Как сообщалось, 26 февраля 2022 года космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ".

13 июля 2022 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый заявил "Интерфаксу", что российские специалисты не смогут управлять немецким телескопом.

Космический аппарат "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Основная цель миссии – построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.