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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Бишкеке сообщили о еще одной перестрелке на киргизско-таджикской границе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Очередная перестрелка на границе произошла между военнослужащими Киргизии и Таджикистана, сообщает пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в среду.

"В 15:08 (12:08 мск) в местности Паскы-Арык Баткенского района пограничники погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Самаркандек" Баткенского пограничного отряда погранслужбы Киргизии", - говорится в сообщении.

Киргизские пограничники открыли ответный огонь, заявили в ведомстве.

Погранслужба ГКНБ Киргизии ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате перестрелки двое военнослужащих Киргизии получили ранения.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Киргизия Таджикистан
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