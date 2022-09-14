Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск к постоянным местам дислокации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По итогам первого раунда киргизско-таджикских переговоров стороны договорились об отводе войск в постоянные места дислокации, сообщили в среду "Интерфаксу" в администрации Баткенской области Киргизии.

"Завершился первый раунд киргизско-таджикских переговоров с руководством Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов соседней страны. Принято решение об отводе войск на постоянное место дислокации", - сказал представитель администрации.

По его словам, достигнута договоренность об установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.

"На данный момент перестрелка прекращена на всех участках, работа по урегулированию ситуации продолжается", - сказали в администрации.

В среду в местности Радар прошла встреча делегаций двух стран, возглавляемых руководителями Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. В переговорах приняли участие представители пограничных служб, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

Обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Киргизии ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате перестрелки двое военнослужащих Киргизии получили ранения.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Третья перестрелка, по данным киргизской погранслужбы, произошла в местности Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".

Таджикская сторона обвинила Киргизию в эскалации конфликта на границе.

Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Баку готов передать Еревану до 100 тел армянских военных

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Банки Латвии заморозили 80 млн евро в связи с санкциями против РФ

Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android

Google проиграл апелляцию в суде ЕС по делу Android

В Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении армянского курорта Джермук

Что случилось этой ночью: среда 14 сентября

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии

Император Японии с супругой приедут на похороны Елизаветы II

ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });